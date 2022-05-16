Петуния и тагетес, сальвия и цинерария: центр Челябинска расцветает

Центральный район Челябинска расцветает – в прямом смысле этого слова: на сегодняшний момент здесь высажена пятая часть (от запланированного на этот год объема) цветов.

Как сообщил на аппаратном совещании в понедельник, 16-го мая, глава Центрального района Виктор Ереклинцев, высадка цветов – в связи с благоприятными погодными условиями – была начата десятого мая.

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«На сегодняшний день из пяти тысяч квадратных метров цветников высажена одна тысяча, что составляет двадцать процентов», - рассказал Виктор Александрович.

Агентству «Урал-пресс-информ» он пояснил, что в числе высаженных растений – сальвия, петуния, цинерария, тагетес (бархатцы).

Что касается оформления цветочных конструкций и вазонов в Центральном районе, то здесь работы выполнены, по словам Виктора Ереклинцева, на 35 процентов.

Напомним, высадка цветов во всех семи районах южноуральской столицы должна быть закончена до первого июня. Такое поручение ранее давала глава Челябинска Наталья Котова.