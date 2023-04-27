Пляжи, скверы и зеленые зоны Ленинского района Челябинска защитят от клещей

Ленинский район Челябинска при благоприятных погодных условиях в пятницу, 28 апреля, защитят от клещей.

Первый этап акарицидной обработки будет проведен на пляжах поселка Береговой на Ямпольской, 1 и по Василевского – Магнитной.

Кроме того, будут обработаны скверы «Защитников отечества» у ДК «Станкомаш» и «Смолинский», озелененная территория Копейского шоссе до поселка Мясокомбинат ЗТО, береговая зона озера Смолино от ЖК «Никс» вдоль улицы Новороссийская до кафе «Золотое руно», береговая зона Смолино вдоль Новороссийской, 77А-79.

Также от нашествий опасных членистоногих защитят сквер «Семейный» на Южном бульваре, озелененные территории на Новороссийской, 65-71, на 5-й Электровозной, 1А-3А, на 1-й Трубосварочной, 2.

В мэрии отмечают, что управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска организует проведение акарицидной обработки земельных участков, не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Даты проведения могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

«Обращаем внимание, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентной защиты от укуса клещей, а лучшей профилактикой заболеваний остается вакцинация», - подчеркнули в администрации города.