27.04.2023
Пляжи, скверы и зеленые зоны Ленинского района Челябинска защитят от клещей
27.04.2023
Сотрудники Аркаима проведут 50 бесплатных экскурсий по новому маршруту
27.04.2023
В Челябинске оперативно задержали мужчину, жестоко избившего пенсионерку на улице
27.04.2023
Лучшие гармонисты Уральского округа выступят в Челябинске
27.04.2023
Ирина Гехт назвала незатратный способ позаботиться о себе
27.04.2023
На территории Челябинской области начался нерестовый период
Пляжи, скверы и зеленые зоны Ленинского района Челябинска защитят от клещей
03.04.2023
К Родительскому дню в Челябинске все кладбища обработают от клещей
23.08.2022
Центральный район Челябинска обработают против клещей
12.08.2022
Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска защитят от клещей
27.04.2022
Общественные пространства Челябинска обрабатывают от клещей
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023