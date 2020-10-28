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Наметился осторожный оптимизм

По защите Челябинского городского бора создана рабочая группа

Среда обитания
Сегодня, 11:29
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Автор: 
Екатерина Михайлова

На состоявшемся вчера, 27 октября, первом заседании рабочей группы в Законодательном собрании Челябинской области (ЗСО) по вопросам сохранения Городского бора была создана совместная с общественниками рабочая группа. Глубокое проникновение в тему, привлечение экспертов, по мнению политолога Александра Подопригоры, внушает осторожный оптимизм.

Инициатором и организатором встречи выступил заместитель председателя ЗСО Олег Голиков. Также на встрече присутствовали председатель комитета по экологии ЗСО Михаил Махов, начальник управления отраслевой политики Юрий Богуш, член Общественной палаты РФ Олег Дубровин. Сторону общественников представляли депутат Центрального районного совета Челябинска Елена Вахтина, член рабочей группы по вопросам окружающей среды города Челябинска Андрей Костенко, эксперт в области транспорта и инфраструктуры Яков Гуревич, а также другие общественники и эксперты.

Основной курс рабочей группы обозначил Яков Гуревич. Эксперт перечислил основные проблемы и задачи, процитировав свое обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.  

Главное сейчас, по мнению эксперта,   получить точные карты с нанесенными границами Особо охраняемой природной территорией (ООПТ) и охранной зоны на момент каждого их изменения с предоставленными перечнем собственников и документами-обоснованиями от ЗСО, по которым эти территории оказались в чьей-то собственности, заново прописать границы ООПТ, приостановить любую деятельность в бору, кроме обеспечивающей безопасность бора, до принятия комплексной программы его восстановления и развития. Кроме того, он считает, что надо разобраться с большим количеством вырубок за последние десять лет, провести очистку леса от валежников, сухостоя и устранить другие угрозы для бора. Итогом должен стать подготовленный с участием профессионалов проект по восстановлению и развитию бора, согласованный с жителями Челябинска.

Елена Вахтина зачитала обращение, под которым уже четыре субботы подряд подписываются горожане, а также поделилась своим видением по совместной работе всей группы.

«Мы должны всю имеющуюся у нас сейчас лесную территорию постараться максимально вернуть в границы ООПТ и определить охранную зону бора, причем вне зависимости от того, какие это земли, муниципальные или частные», - заявила Елена Вахтина.

Концепции по сохранению бора у всех участников рабочей группы в целом схожи и не противоречат друг другу, все были согласны с высказанными предложениями. Заседания продолжатся каждую неделю.

Уже на следующую встречу Олег Голиков пообещал пригласить представителей ведомств из списка, который составляли в ходе разговора. Предполагается участие представителей прокуратуры, следственного комитета и ФСБ.

Время покажет, удастся ли рабочей группе выполнить намеченное.  К сожалению, нередко создание рабочих групп приводит к «забалтыванию» темы, к видимости бурной деятельности. Но сегодня общественники уверены, что дело движется в правильном направлении. По итогам встречи Андрей Костенко заявил, что митинги больше не будут носить формата протестных. Однако они все равно будут продолжаться каждую субботу, чтобы контролировать ситуацию на месте.

 

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Автор: 
Екатерина Михайлова
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Теги
Челябинский городской бор
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