Победителей «Эко-Проектора» наградили на форуме «Экоинжиниринг 2.0»
Среда обитания
Сегодня, 11:43

В Челябинске на региональном экологическом форуме «Экоинжиниринг 2.0», организованном общественной организацией «Зеленый город» при поддержке Группы «Мечел», наградили победителей конкурса грантов «ЭКО-проектор».

Конкурс «ЭКО-проектор» проводит общественная организация «Зеленый город» второй год подряд при поддержке «Мечела». Заявки на участие в этом году подали более сотни молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. По результатам работы экспертной комиссии отобрали 28 лучших проектов различной направленности. Среди проектов-победителей: «Экологический туризм», «Город без мусора», «Озеленение Челябинска», «Утилизируй правильно», «Чистый город», «Сохранение памятников природы» и другие. 

Победительницей конкурса стала Полина Хлебникова, которая предложила проект по организации экологических десантов из школьников и студентов колледжей. Идея инициативы – обнаружение мест загрязнения в лесах и передача информации данных в соответствующие организации с помощью новых технологий.

«Всё началось с Челябинского бора, но им, думаю, не ограничится, ведь есть ещё немало памятников природы, на состояние которых люди должны обратить внимание. Я очень переживала  за реализацию проекта, боялась, что не найду средства, но спасибо «Мечелу» за то, что дал возможность для его осуществления», – рассказывает победительница конкурса  Полина Хлебникова.

«Мечел» выделяет гранты на экологические инициативы уже не первый год. Тот факт, что рядовой  экоактивист может быть поддержан крупным промышленным предприятием и с его помощью реализовать свою идею, является отрадным примером не только для крупных промышленников Челябинска, но и для всей страны», – прокомментировал член Общественной палаты РФ Феликс Панов.

На форуме «Экоинжиниринг 2.0» победители «Экопроектора» получили  памятные дипломы, кроме того, всем им выделены гранты на реализацию своих идей. Проекты, направленные на улучшение экологической среды Южного Урала, будут осуществлены в течение 2020 года.

Цель форума «Экоинжиниринг 2.0» – повышение экологической грамотности жителей Южного Урала,  внедрение в жизнь новых достижений науки   в сфере экологии. Он проходит второй год и неизменно собирает больше количество заинтересованных участников – более 600 гостей со всего региона.

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