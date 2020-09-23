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Почвы Таганая начали защищать от вытаптывания

Среда обитания
Сегодня, 11:10
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Почвы национального парка «Таганай» (Челябинская область) начали защищать от вытаптывания.

Так, в настоящее время уже улучшена тропа, что ведет к роднику, на Черной скале. Как сообщает телеграм-канала «Таганай ньюс», дорожку отсыпали, и теперь к источнику можно подобраться в любую погоду и практически в любой обуви.

«Сейчас обустройство тестируют – если оно покажет себя хорошо, по такому же принципу, возможно, будут оборудованы самые сложные участки туристических троп на основных маршрутах национального парка, что защитит почву от вытаптывания: обходя грязь, наши посетители прокладывают всё новые и новые стёжки рядом с уже существующими», - рассказали сотрудники «Таганая».

 

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