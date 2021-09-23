Подарок для южноуральцев от рано ушедшего «бабьего» лета

Под влиянием антициклона в Челябинской области установилась ясная, теплая и сухая погода, которая продержится по выходные.

Ночные заморозки отступят до начала следующей недели, дневная температура воздуха повысится.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на субботу прогнозируется до плюс шести градусов, в ночь на воскресенье – до плюс восьми градусов. В пятницу и субботу в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 13-18 градусов, в воскресенье – до плюс 9-14 градусов. С понедельника температура начнет понижаться.

Атмосферное давление повышенное. Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.