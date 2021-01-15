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Погода проверит южноуральцев на прочность

Погода проверит жителей Челябинской область на прочность – ожидается существенное потепление, усиление ветра и падение давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, прошедшей ночью по области было морозно – минус 20-28 градусов, в низинах столбик термометра опускался до минус 31 градуса, лишь на крайнем западе было минус 11 градусов.

В дневные часы потеплеет сразу на 10-16 градусов. В Челябинске будет минус 10-12 градусов, по области – минус 10-14 градусов. А в выходные днем обещают в областном центре – минус 5-8 градусов, по области - минус 4-10 градусов.

Синоптики также прогнозируют небольшой снег в течение трех дней. В пятницу в горах вероятны снегопады чуть посильнее, в отдельных районах слабые метели, изморозь, на дорогах гололедица. Из-за высокой влажности могут обостриться хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника, желудочно-кишечного тракта, кожи.

При этом ветер усилится. Сегодня его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, в выходные – 14-16 метров в секунду.

В ветреную погоду нарушается сон, у многих портится настроение, отмечается чувство беспричинной тревоги и беспокойства. Сильный ветер может спровоцировать усиление депрессивного состояния у людей с психо-эмоциональными расстройствами.

Влажно-ветреная погода также неблагоприятна для большинства категорий людей, страдающих хроническими недугами, с ослабленным иммунитетом.

Ожидаются и перепады атмосферного давления. Утром оно превышало норму и составляло 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня давление опустится до нормативных значений - 741 миллиметр ртутного столба. В выходные давление продолжит падать и достигнет 730 миллиметров ртутного столба, а затем вновь начнет расти и к понедельнику приблизится к норме.

Такие «скачки» атмосферного давления могут стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям и страдающих различными сердечно-сосудистыми патологиями. Возможно повышение артериального давления, тахикардия, неприятные ощущения в области сердца, головные боли и головокружения, тревожные и депрессивные симптомы.