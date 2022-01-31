Погода в Челябинской области на этой неделе будет теплее обычного

Погоду в Челябинской области на текущей неделе будет определять теплый фронт, который подошел с запада. Но свои коррективы будет вносить и сибирский антициклон, господствовавший на территории Южного Урала на прошлой семидневке.

Как рассказала главный синоптик Челябинского Гидрометеоцентра Надежда Ячменева, с теплый фронт принесет небольшой, в горах местами умеренный, снег. В ночные и утренние часы местами возможны туманы.

При этом сибирский антициклон будет стараться вернуться на свои позиции, поэтому в первой половине недели атмосферное давление повысится. Уже завтра оно превысит норму и достигнет 744 миллиметров ртутного столба и на таком уровне продержится три дня. В пятницу оно приблизится к норме – 742 миллиметра ртутного столба, а в выходные будет понижаться и достигнет 735 миллиметров.

Под давлением западной системы ветер будет преобладать юго-западный, южный, в конце недели юго-восточный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.

Температурный режим ожидается на 5-10 градусов теплее средних многолетних показателей. «Преобладающая температура воздуха ночью в начале недели минус 12-17 градусов, в горах и на крайнем юге области до минус семи градусов, с середины недели -минус 7-14 градусов. Днем столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке», - дает прогноз Надежда Ячменева и подчеркивает, что в течение недели он будет уточняться.

На прошедшей неделе в Челябинской области сохранялась умеренно морозная погода с температурным режимом на 3-4 градуса ниже сезонной нормы, а на крайнем юге даже на 2-4 градуса теплее климатических показателей. Существенных осадков не было, и за неделю высота снега практически не изменилась.