Погоду в Челябинской области на текущей неделе будут определять западные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. Свое влияние продолжит оказывать и сибирский антициклон, который не отошел далеко от региона. Это и ведет к территориальной разнице температур.

Как сообщила главный синоптик Челябинского Гидрометеоцентра Надежда Ячменева, температура воздуха в ночные часы прогнозируется до минус 12-21 градуса, днем – до минус 5-11 градусов.

В первой половине недели будет преобладать слабый юго-восточный ветер, во второй половине – ветер умеренный с порывами до 14-16 метров в секунду.

В большинстве районов пройдет снег от небольшого до умеренного, наиболее интенсивные осадки ожидаются в пятницу на юге области.

Надежда Ячменева уточнила, февраль на Южном Урале начался с теплой погоды. С первого по шестое февраля температурный режим был на 6-14 градусов выше сезонной нормы, на крайнем западе области днем температура повышалась до плюс шести градусов. Но в ночь на понедельник резко похолодало (местами до минус 28 градусов). И в ночь на вторник было минус 13-24 градуса. На большей части территории области прошел небольшой снег, на севере области – умеренный.