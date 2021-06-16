Предприятия Челябинской области в период НМУ будут работать по-новому

Предприятия и организации Челябинской области в период действия НМУ будут работать по-новому.

Изменения в действующий Порядок по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий внесены постановлением главы региона Алексея Текслера от 15-го июня текущего года №150. Новые правила начинают действовать с момента опубликования.

«Накопленный опыт организации работы органов государственной власти и местного самоуправления по регулированию выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ показал необходимость актуализации положений Порядка», - отметил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Он пояснил, что речь идет о повышении доступности для населения информации о проводимых в периоды НМУ мероприятиях.

Так, документом актуализирован порядок работ, регламентирующий действия минэкологии, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления.

Например, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расширены требования по информированию о выполненных в периоды НМУ воздухоохранных мероприятиях. Теперь в случае отсутствия у юридического лица или индивидуального предпринимателя собственного официального сайта указанная информация не позднее чем через 48 часов со времени окончания прогнозного периода НМУ предоставляется ими для размещения на сайте минэкологии. Также на сайте министерства экологии региона будут размещаться ссылки на сайты предприятий и органов местного самоуправления, содержащие сведения о выполненных в периоды НМУ мероприятиях.

«Объявление режима НМУ - это, прежде всего, сигнал для предприятий, которые обязаны выполнить ряд мер для снижения нагрузки на окружающую среду и не допустить роста загрязняющих веществ в воздухе. В этот период надзорные ведомства работают в усиленном режиме: проводятся дополнительные проверки на предприятиях, осуществляются рейдовые выезды. Кроме того, передвижные лаборатории министерства экологии и других надзорных ведомств проводят замеры в разных частях города: по плану и по обращениям граждан. Это позволяет фиксировать превышения и применять меры реагирования в соответствии с законодательством», - подчеркнул Игорь Гилев.

Как сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.