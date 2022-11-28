Проект реабилитации реки Миасс в Челябинске не будет готов в 2022 году, контракт расторгнут

ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» (подведомственно министерству экологии региона) расторгло контракт на разработку проекта по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасса в черте Челябинска. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Напомним, контракт на выполнение работ был заключен с победителем аукциона ООО «Производственно-коммерческая фирма “Агроинвестсрой”» (Казань) в марте 2022 года. Компания намеревалась разработать документацию за четыре миллиарда 839 миллионов 752,93 тысячи рублей, снизив первоначальную цену в 2,5 раза (12,57 миллиарда).

Согласно техническому заданию, подрядчик должен был обследовать состояние реки Миасс на участке протяженностью 9,19 километра - от моста на проспекте Победы до моста по улице Новомеханическая, включая пруды Коммунар и ЧГРЭС, в также территорию, прилегающую к реке в черте города. Необходимо было проследить динамику сброса сточных вод за последние пять лет, оценить состояние растительности и ее влияние на ухудшение экологической обстановки (обосновать необходимость очистки или сохранения того или иного вида), загрязненность грунта и донных отложений, а также отследить, какая фауна обитает в реке.

Предстояло также определить возможных собственников и водопользователей участков в пределах прибрежной защитной полосы реки Миасс; собрать сведения о принадлежности и фактическом состоянии инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону выполнения работ. Требовалось также представить прогноз возможных неблагоприятных последствий экологической деградации водоёма

Проект очистки реки, подготовленный по результатам инженерных изысканий, нужно было подготовить к 15 октября 2022 года. Но подрядчик условия не выполнил. В результате 21 ноября заказчик и исполнитель подписали соглашение о расторжении госконтракта по соглашению сторон. «На дату расторжения контракта стоимость исполненных обязательства составляет 0 рублей 00 копеек, - говорится в документе. - Стороны не имеют друг к другу финансовых, имущественных и каких-либо иных претензий, связанных с исполнением обязательств по контракту».

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минэкологии области: «Контракт с «Агроинвестстрой» расторгнут по соглашению сторон. После дополнительной проработки вопроса реабилитации реки Миасс с администрацией Челябинска будет проводиться поиск нового подрядчика».

Напомним, практическую реализацию комплексной программы по реабилитации реки Миасс планировалось начать в 2023 году. Об этом заявлял губернатор Алексей Текслер, выступая на первом Экологическом водном форуме Южного Урала – 2022.

«Проблему промышленных сбросов в реку мы закрыли, ситуация под контролем. Но остается массах других болевых точек, и та очистка, которая проводится по поверхности, ее недостаточно, нужна полноценна реабилитация реки Миасс. Думаю, со следующего года начнем практическую реализацию», - отмечал глава региона. Но, похоже, планам не удастся сбыться. В минэкологии пока не готовы назвать новые сроки начала реализации программы реабилитации реки Миасс.