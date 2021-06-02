Провалы Челябинска

Колодцы без люков, гигантские «пробоины» в асфальте – провалов, опасных для жизни и здоровья жителей, в Челябинске хватает.

Одни недостатки исправят (заменят украденные или треснувшие колодезные крышки, залатают в ходе ямочного ремонта дыры в дорожном покрытии) - «вылезут» другие, как, например, случилось с домом №51 по улице Пермской в Центральном районе, где после замены тротуара и асфальта перед подъездами, образовались безобразные дыры у подъезда №1: новый асфальт сразу после зимы начал проваливаться то здесь, то там.

Появились трещины, вмятины, неровности – жители жалуются, что спотыкаются и падают и что через образовавшиеся в некогда однородном покрытии (таким оно было до замены) щели теперь вовсю лезут крысы.

Подрядчик, делавший в мае 2021-го года, проезжую часть в этом дворе по федеральной программе «Формирование современной городской среды», попытался исправить чужие «косяки», но это оказалось бесполезным. Дыры все равно проявились снова.

Жители шутят, что, если сюда заедет скорая или автомобиль пожарных, то может случиться катастрофа – техника уйдет под землю вместе с чудо-полотном (бетонных оснований площадки перед подъездами 51-го дома лишили как раз таки для того, чтобы транспортные средства могли заезжать к самым входам в них).

Ужасны дорога и тротуар на улице Могильникова, что проходит по двору напротив Челябинского областного суда. Того и гляди кто-нибудь споткнется, упадет и переломает руки-ноги.

В довольно большом углублении – это и небезопасно, и неэстетично – находится колодец посреди проезжей части на улице Карла Маркса.

А на Пушкина, недалеко от кинотеатра, замечен опасный колодец на тротуаре.

К счастью для пешеходов (да и для автомобилистов тоже), привели в порядок колодцы в районе улицы Российской (участок вблизи площади Павших революционеров). На одном из них, возле медицинского центра, не было крышки, на другом – была, но в опасных трещинах.