Рекомендуют отказаться от поездок: МЧС предупреждает южноуральцев о сильном снеге и гололеде

Завтра, девятого марта, на территории Челябинской области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега, порывы ветра до 18 метров в секунду, гололедные явления. Автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на челябинский гидрометцентр.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности. Все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой дороге. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололёде может привести к заносу.

Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов.

Специалисты ведомства напоминают, что во время гололеда людям необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям рекомендуется использовать трость, с резиновым наконечником, или специальную палку с заостренными шипами.

«Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта», - добавили в МЧС,

В случае происшествий звоните по телефонам «101» или «112».