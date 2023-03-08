07.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое марта
07.03.2023
Челябинский школьник стал победителем Национальной технологической олимпиады
07.03.2023
Покорители вершин соревновались в ГЛЦ «Райдер» за победу в первенстве ГРЦ Макеева
07.03.2023
В Еткульском районе прошло мероприятие для жен и матерей мобилизованных
07.03.2023
В горы после школы: южноуральцев приглашают на любительские соревнования по горнолыжному спорту
07.03.2023
ВТБ: россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тысяч рублей
Рекомендуют отказаться от поездок: МЧС предупреждает южноуральцев о сильном снеге и гололеде
20.02.2023
В Челябинске пожарные спасли угоревшую в дыму кошку
07.02.2023
В МЧС объяснили причины появления оранжевого дыма недалеко от Челябинска
31.01.2023
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Российской
27.01.2023
Челябинцев заинтересовала природа огненного облака над городом
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023