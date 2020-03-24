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Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность

Среда обитания
Сегодня, 15:13
Автор: 
Олеся Денисова

В Карабаше (Челябинская область) повышен уровень возможного загрязнения атмосферного воздуха в связи с установившимися в городе неблагоприятными метеорологическими условиями. В четырех городах региона режим «черного неба» продлен еще на сутки.

Как уже сообщало агентство, НМУ первой степени были объявлены в Карабаше, а также Челябинске, Коркино и Сатке с 15 часов 23 марта до 19 часов 24 марта. Сегодня НМУ в этих городах продлены еще на сутки – до 19 часов 25 марта.

Помимо этого, Челябинский Гидрометцентр предупредил о повышении степени неблагоприятных метеоусловий – с первой до второй – в Карабаше. НМУ второй степени опасности в городе прогнозируются до 19 часов 24 марта.

Промышленным предприятиям города рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ и перечнем мероприятий, предусмотренных томами ПДВ.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора.

Автор: 
Олеся Денисова
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