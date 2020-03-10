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Режим «черного неба» в четырех городах Челябинской области продлен на сутки

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Вчера, 23:25
Автор: 
Олеся Денисова

На территории четырех городов Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Карабаше, Коркино и Златоусте режим «черного неба» изначально был объявлен на период с шести утра до 19 часов вечера 10 марта. Сегодня НМУ продлили еще на сутки – до 19 часов 11 марта.

На этот же период объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности для отдельных предприятий области.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ и перечнем мероприятий, предусмотренных томами ПДВ.

Администрациям этих городов предписано обеспечить выполнение конкретных мероприятий в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий: запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20 часов до 8 часов 30 минут можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.

Автор: 
Олеся Денисова
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