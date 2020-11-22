В Челябинской области за сутки подтверждено 219 новых случаев ковида

Режим «черного неба» в шести городах Челябинской области продлится до вечера понедельника

Режим «черного неба» в шести городах Челябинской области продлится до вечера понедельника

На территории шести муниципальных образований Челябинской области неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, продлятся до вечера понедельника.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте и Магнитогорска режим «черного неба» продлится до 19 часов понедельника, 23 ноября. В Магнитогорске режим «черного неба» был объявлен еще 18 ноября, в остальных городах 21 ноября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Жители в социальных сетях жалуются на ухудшение самочувствия, на удушающие запахи в воздухе. Челябинцы утверждают, что дымят все заводы разом и предприятия даже не пытаются сократить выбросы, в подтверждение своих слов они выкладывают фотографии.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).