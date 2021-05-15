Режим «черного неба» в выходные сохранится на территории шести городов Челябинской области

В Челябинской области на предстоящие выходные и в понедельник, с 15 по 17, на территории шести муниципальных образований сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Златоуста, Карабаша и Сатки неблагоприятные метеоусловия продлятся до 14 часов 17 мая, в Коркино, Магнитогорске и Челябинске - до 19 часов 17 мая.

В Коркино, Челябинске и Сатке режим «черного неба» установился еще седьмого мая, в Магнитогорске – 10 мая, в Златоусте – 11 мая, в Карабаше – 12 мая.

На период с пяти утра седьмого мая до 19 часов 17 мая отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение об НМУ первой степени.

Напомним, в регионе установилась аномально-жаркая погода, ветра практически нет. Слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).