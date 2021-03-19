Ринат Кучитаров обнаружил опасный участок на углу Правдухина и Горького

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров сегодня, 19-го марта, обнаружил опасный участок на углу Правдухина, 19 и Горького, 37: из-за возможного выхода воды на тротуаре образовался накат.
Как отмечают в КДХ города, представителям подрядной организации сразу было дано задание провести мероприятия по приведению проезжей части и тротуара в надлежащее состояние.
Отметим, опасный участок был обнаружен в ходе выездной проверки содержания улично-дорожной сети Челябинска.
Также во время поездки Ринат Кучитаров выявил и другие недостатки в работе подрядчиков. Так, например, будут выписаны предписания за ненадлежащее состояние пешеходных переходов и посадочных площадок остановок на нескольких участках улиц Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольского проспекта.
В комитете дорожного хозяйства подчеркивают, что в столице Южного Урала еще предстоит большой объем работы.
«От жителей поступают обоснованные замечания, которые подрядчики стремятся оперативно отрабатывать, но, к сожалению, не всегда хватает мощностей. В общем, продолжаем дальше работать!» - отмечают в КДХ Челябинска.
В пятницу, 19-го марта, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев подрядная организация ООО «Строймеханизация» ведет очистку проезжей части, тротуаров, проводит работу по сплошному вывозу снежных валов.
С парковки по улице Кирова вывозится снег. Также снежные валы вывозят с улиц Бажова и Горького.
В КДХ города в очередной раз отмечают, что работе дорожной техники мешают припаркованные на долгое время автомобили.