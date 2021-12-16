Россельхознадзор: В Челябинской области развелось слишком много диких кабанов

В Челябинской области не удается снизить численность диких кабанов до нужного показателя плотности популяции.

Региональный Россельхознадзор напоминает, что именно эти животные являются главным источником возникновения и распространения африканской чумы свиней в природе.

В настоящее время Челябинская область свободна от этого опасного заболевания, и для региона очень важно и впредь сохранить данный статус.

«А для этого необходимо не только соблюдение ветеринарных правил при содержании свиней и производстве-переработке-реализации свиноводческой продукции, что контролируется Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства, но и снижение численности диких кабанов, что контролируется министерством экологии Челябинской области и Уральским управлением Росприроднадзора», - отметила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

На 15-е декабря текущего года установленный показатель не достигнут в 13-ти районах Челябинской области из сорока, в том числе в Аргаяшском, Увельском и Красноармейских районах, где развито промышленное свиноводство.