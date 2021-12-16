16.12.2021
В честь 74-й годовщины со дня основания ГРЦ Макеева обновил стенд почета
16.12.2021
Россельхознадзор: В Челябинской области развелось слишком много диких кабанов
16.12.2021
В новогодние праздники на сцене Молодежного театра оживут предания уральских мастеров
16.12.2021
За сутки заболело ковидом 610 южноуральцев, выздоровело 712, умерло 28
16.12.2021
Из-за халатности районных властей жители села Фершампенуаз остались без газа
16.12.2021
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
Россельхознадзор: В Челябинской области развелось слишком много диких кабанов
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве Копейска
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021