Рыбачить на Зюраткуле запрещено до середины июня

Рыбачить на Зюраткуле (Саткинский район, Челябинская область) запрещено с первого мая до 15-го июня – до окончания нерестового периода на озере.

Как сообщают в национальном парке «Зюраткуль», до этого времени запрещены проезды на Малый кыл, Черный кыл, Девятый кыл и Большой кыл.

В вышеуказанный период во всех водоемах нацпарка запрещена добыча (вылов) всех видов водных биологических ресурсов (за исключением лова с плотины озера Зюраткуль поплавковыми удочками - разрешается не более двух удочек на человека, с общим количеством крючков - также не более двух).

Кроме того, запрещено использование плавсредств, кроме моторных лодок государственной инспекции национального парка.