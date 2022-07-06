Счастливая семья: папа-рысь Персей воссоединился с супругой Полинкой и малышом на радость всем

Челябинский зоопарк снова очаровал своих многочисленных друзей в социальных сетях видеоисторией, главными героями которой стало дружное и невероятно обаятельное семейство рысей.

Мама Полинка, папа Персей и их очаровательный детеныш пока не установленного пола, появившийся на свет 17-го мая, вдохновили подписчиков учреждения в социальных сетях на восторженные комментарии – друзья зоопарка не устают петь дифирамбы очаровательным пятнистым хищникам, не забывая похвалить и сотрудников учреждения за полученные эмоции.

«Маленький рысенок теперь весело играет не только с мамой, но и с папой. Семья рысей воссоединилась, отец Персей присоединился к воспитанию потомства. Малыш совсем окреп, уверенно бегает по вольеру, охотится за всем, что движется, с любопытством изучает посетителей по ту сторону экрана. Мама Пятнышко (она же Полинка) все чаще отлынивает от родительский обязанностей, оставляя ребенка под присмотром отца, Персей этому только рад», - с присущим им юмором и любовью к подопечным рассказали работники зоопарка о досуге хищников.

Напомним, пятнистый кроха стал (а может быть, стала) показываться на публике совсем недавно и моментально очаровал всех окружающих. А уж как обихаживают своего малыша его родители-рыси! Видно, что все семейство счастливо безмерно.

Папа Персей изначально проявлял большой интерес к своему сыну (или дочери), однако некоторое время был вынужден жить отдельно – сотрудники зоопарка опасались, что отец может ненароком навредить малышу во время игр. При этом работники учреждения отметили, что Персей сам, как большой ребенок.