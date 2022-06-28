Сельхозземли в Челябинской области кишат паразитами

Земельные участки сельскохозяйственного назначения в Челябинской области подверглись бактериологическому и паразитарному загрязнению.

Данное обстоятельство выявили сотрудники регионального Россельхознадзора, проведя выездные обследования девяти участков (вид сельскохозяйственных угодий – пашня) общей площадью 438,8 гектара.

Как сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, на четырех земельных участках обнаружены места внесения жидкой фракции (предположительно, свиного навоза) с характерным резким запахом - на общей площади 52,2 гектара; на пяти других участках общей площадью 386,6 гектара - древесные опилки (подстилающие материалы) с характерным резким запахом свиного навоза.

На всех участках были отобраны почвенные образцы. Результаты исследований показали, что почва загрязнена на каждом из них: в пробах обнаружены цисты кишечных простейших, жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, в том числе колиформные бактерии и энтерококки фекальные, что является нарушением требований СанПиН.

Кроме того, на трех земельных участках выявлено превышение в три раза предельно допустимой концентрации содержания тяжелых металлов (кадмия).

Выявленные факты указывают на признаки нарушения пользователями обязательных требований Земельного кодекса и федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Установлено, что жидкая фракция (предположительно, свиной навоз) появилась на сельхозземлях по вине крупного мясоперерабатывающего предприятия Челябинской области.

Управление Россельхознадзора в действиях данного предприятия усмотрело признаки правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 8.6 КоАП РФ. В целях устранения и недопущения дальнейшего загрязнения сельхозземель материалы выездных обследований и результаты лабораторных исследований направлены в прокуратуру региона для принятия мер прокурорского реагирования.

Всем собственникам, сдавшим в аренду указанные земельные участки, и арендатору управление Россельхознадзора вынесло 48 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства РФ.

По словам Татьяны Нахтигаль, в соответствии со статьей 42 Земельного кодекса РФ собственники и арендаторы, а также иные землепользователи несут равную ответственность при выявлении нарушений земельного законодательства.

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