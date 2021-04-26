Шамне дезинформировал Котову: деревья в «Парковом» вырубили вовсе не ради детского будущего

На территории ЖК «Парковый» Челябинска, в 54-м микрорайоне, в выходные вырубили деревья – к большому возмущению жителей.

Оказалось, что вырубка является незаконной – получается, заместитель главы города по вопросам строительства Владимир Шамне дезинформировал мэра Наталью Котову, сказав ей на аппаратном совещании в понедельник, 26-го апреля, что вырубка была проведена ради будущего детей.

Так, на «аппаратке» в городской мэрии Шамне, отвечая на вопрос градоначальницы о ситуации с растениями в «Парковом» (жители пожаловались на рубку), доложил ей, что вырубка велась на месте строительной площадки, где будет возведен детский сад на 150 мест.

Наталья Котова пожурила Шамне за то, что местные жители не были проинформированы о вырубке заранее (поручение сообщать о таких работах заблаговременно мэр ранее уже неоднократно давала).

Несмотря на данный Шамне ответ, градоначальница поручила ему разобраться в ситуации и до конца дня предоставить сведения в СМИ.

Проведенной по поручению Котовой проверкой (ее организовало МКУ «Административно-техническая инспекция») было установлено, что вырубка деревьев в микрорайоне «Парковый» является незаконной и не имеет отношения к строительству детского сада.

«Все материалы в отношении неустановленных лиц направлены в прокуратуру Челябинска для принятия мер», - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Отметим, информация о вырубке деревьев появилась в сообществе «Парковый Челябинск» в ВКонтакте в субботу, 24-го апреля.