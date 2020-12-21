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Школа экотуризма Златоуста выиграла грант на создание экотропы на Лысую сопку Уреньги

Школа экотуризма «Веселая мельница» из Златоуста (Челябинская область) получит федеральные средства на создание экологической тропы на Лысую сопку хребта Уреньга. Новый маршрут должен быть полностью готов к концу лета 2021-го года.

«Веселой мельнице» по-настоящему повезло: после того как стали известны результаты конкурса грантов Ростуризма, двое участников реализовывать свои проекты отказались, и экспертная комиссия собралась снова – для перераспределения грантов. Так златоустовская школа экотуризма оказалась в числе семи победителей из Челябинской области.

Размер гранта составляет один миллион 272 тысячи рублей. Сама школа тоже вложится (грант выделяется на условиях софинансирования) – на благоустройство тропы «Веселая мельница» планирует потратить свыше 1,7 миллиона рублей (к слову, данный проект также входит в туристско-рекреационный кластер «Горный Урал»).

Интересно, что школа экотуризма из Златоуста завоевала еще и грант губернатора Челябинской области, благодаря которому гора Косотур в центре муниципалитета наконец избавится он «художеств» вандалов.

«Данный проект получил поддержку благодаря слаженной работе министерства экономического развития Челябинской области в лице министра Андрея Минченко, администрации города, руководителя центра развития туризма Златоуста Дины Шведкиной и ООО "Веселая мельница"», - подчеркнул советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов.

По словам специалиста Агентства международного сотрудничества региона Ольги Сукиновой, маршрут на Вторую сопку (ее высота составляет 1198 метров) начинается от поселка Веселовка Златоустовского городского округа (именно здесь и «живет» «Веселая мельница»).

Как рассказала директор школы экотуризма Татьяна Рыбкина, на пути к Уреньге планируется создать всю необходимую инфраструктуру для туристов, любящих активно отдыхать.

В частности, проектом предусмотрены установка информационных аншлагов (сейчас путешественникам верное направление показывают, что называется, на пальцах), маркировка и благоустройство тропы (на ней появятся скамейки и столики), создание на вершине Второй (она же Лысая) сопки обзорной площадки.

По словам Ольги Сукиновой, главной целью создание экотропы является перераспределение турпотоков в окрестностях Златоуста. Появление нового благоустроенного маршрута, который приведет путешественников к одной из двух сопок горного хребта, должно поспособствовать уменьшению нагрузки на национальный парк «Таганай».