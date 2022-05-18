17.05.2022
КАМАЗ поможет возродиться «Москвичу», а внедорожники выпускать не планирует
17.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
17.05.2022
В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»
17.05.2022
Новые экотропы под Кыштымом станут настоящим подарком любителям пеших прогулок
17.05.2022
В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам
17.05.2022
Пресечена деятельность крупного преступного наркосообщества
Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра
05.03.2022
Непогода в Челябинской области продержится еще сутки
04.12.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
07.11.2021
Экстренное предупреждение для южноуральцев на седьмое ноября
09.09.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и низком давлении, а затем похолодании
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022