Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра

В Челябинской области прогнозируются дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер на фоне пониженного атмосферного давления.

«18 мая ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду, при грозах до 23 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению пожаров.

Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.