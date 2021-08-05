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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе (Челябинская область), чьи единственные д
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Лесные пожары
05.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.08.2021

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05.08.2021

В Челябинской области в ДТП с легковушкой и внедорожником погиб подросток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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штормовое предупреждение
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05.08.2021 21:03

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 5-6 августа

В Челябинской области прогнозируются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер на фоне высоких температур воздуха на юге региона и пониженного атмосферного давления.

«До конца суток пятого августа, ночью и днем шестого августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

В дневные часы синоптики обещают плюс 22-27 градусов, на юге воздух будет прогреваться до плюс 30 градусов.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра. При грозах его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, локально – до 25 метро в секунду и более . Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению пожаров.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

При таких погодных условиях прогнозируется увеличение количества ДТП. Миндортранс рекомендует водителям при движении в условиях дождя уменьшить скорость, соблюдать необходимую дистанцию между автомобилями, обязательно включать фары и стараться не применять резкое торможение.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Автор: Любовь Юрина
штормовое предупреждение
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05.08.2021

Комитет охраны объектов культурного наследия отрицает факт вандализма в отношении дома врача Агапова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе (Челябинская область), чьи единственные д
Лесные пожары
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05.08.2021

Жители Джабыка и Запасного, потерявшие жилье на пожаре, получат выплаты на стройку или покупку дома
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05.08.2021

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05.08.2021 17:15

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05.08.2021 17:08

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05.08.2021 16:47

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05.08.2021 15:10

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05.08.2021 14:49

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Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России

03.08.2021 16:03

Челябинцы смогут вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом

03.08.2021 15:59

Сотрудница соцзащиты Чебаркуля обвиняется в мошенничестве с детскими пособиями

03.08.2021 15:53

Челябинский общественник обнаружил самую плохую тактильную плитку в городе

03.08.2021 15:51

Текслер: Планирую продолжить поездки по территориям и контроль за качеством дорог

03.08.2021 15:24

В Челябинске в жару дети оказались заперты в машине

03.08.2021 15:04

Провалы и шатание плитки: в Челябинске улицу Свободы реконструируют с нарушениями

03.08.2021 14:34

Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города

03.08.2021 14:19

В мэрии Златоуста опровергли слухи об угрозе взрыва на стадионе

03.08.2021 13:54

Челябинский художник «разговорил» телекоммуникационные шкафы «Ростелекома»

03.08.2021 13:52

Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов

03.08.2021 13:30

В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются

03.08.2021 13:21

ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам