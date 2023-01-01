Штормовое предупреждение для южноуральцев на второе января

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий второго января - прогнозируют снегопады, метели, падение атмосферного давления, усиление ветра, гололедица на дорогах.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, второго января по всей территории области будет идти снег, местами сильный, метели.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра ночью до 13 метров в секунду, днем - до 18 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление упадет с 749 до 725 миллиметров ртутного столба, что на 17 единиц ниже нормы. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников (у которых собственное давление пониженное) и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией гипотоников. Люди с гипертонией (с повышенным давлением), наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя в эти периоды значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

На дорогах вероятны снежные заносы и сильная гололедица. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, ГУ МЧС области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности, - напомнили в МЧС. - Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов».

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.