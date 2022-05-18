Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено до конца суток 18 мая

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение до конца суток 18 мая –грозы, сильные ливни, шквалистый ветер.

«В ближайший час и до конца суток 18 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, усиление ветра», - предупредили жителей в Челябинском Гидрометцентре.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.