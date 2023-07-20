Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено до пятницы

В Челябинской области продлено до пятницы штормовое предупреждение - ожидают грозы, очень сильные дожди и ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра.

«До конца дня 20 июля в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре. В пятницу местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске – слабый дождь, возможна гроза.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

В ночные часы синоптики обещают плюс 10-15 градусов, при прояснении – до плюс семи градусов. Днем в пятницу – плюс 21-26 градусов, в субботу - плюс 20-25 градусов.

Высокая температура воздуха и высокая влажность формируют условия погодной гипоксии. При такой погоде может ухудшиться самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прогнозируется местами шквалистое усиление до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС области напомнили, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, рекомендуют в ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. А ветер может способствовать быстрому распространению огня. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

«При перепадах напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - посоветовали в ГУ МЧС области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.