Синоптики: Осень продвигается по своему законному пути неспешно, но неуклонно

Температура воздуха в Челябинской области на наступившей неделе понизится до обычных для этой поры значений. «Бабье лето» в регионе закончилось, осень вступает в свои права..

В начале октября температура воздуха на Южном Урале превышала средние многолетние значения на два-пять градусов. Как сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко, в конце недели к Уралу с Поволжья подошел небольшой циклон, который вызвал дожди. Из-за плотной облачности и осадков стало прохладнее.

Прошедшей ночью на территории области столбик термометра приближался к нулевой отметке, местами были заморозки до минус двух градусов, в низинах – до минус восьми градусов. В понедельник утром в Челябинске было плюс четыре градуса, днем синоптики обещают плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов.

В течение наступившей рабочей недели, с 17 по 21 октября, прогнозируют днем плюс 4-8 градусов, ночью от ноля до плюс четырех градусов. «В этот период предполагается 2-3 дня с дождями, которые в начале двадцатых числе месяца уже могут смешиваться со снегом», - предупредила Шепоренко.

Атмосферное давление в начале недели будет выше нормы, в среду оно начнет понижаться и к субботе достигнет 730 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормативных значений. Содержание кислорода в воздухе - в пределах нормы. Для большинства людей это комфортная погода, благоприятная для прогулок на свежем воздухе. Но для метеозависимых людей, особенно с заболеваниями сердца и сосудов, в такую погоду надо ограничить физические нагрузки и контролировать артериальное давление.

Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут появляться не только болезненность в суставах и даже нарушаться их функции.