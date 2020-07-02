Собранному сегодня в челябинском городском бору мусору подарят новую жизнь

Челябинский городской бор сегодня, второго июля, очищают от мусора. Экологическую акцию проводят минэкологии региона, компания "Полигон ТБО" и ребята из российского Союза молодежи.

После субботника предствителям РСМ покажут, что происходит с отходами, поступающими в сортировочные комплексы мусорного полигона. Весь процесс - как вторсырье сортируется, очищается, моется и превращается в новую продукцию - челябинская молодежь увидит во время экскурсии по цеху переработки мусорных пакетов и производства гранул из вторсырья.

Как рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, являющегося одним из организаторов субботника, совместно с партнерскими организациями на полигоне ТБО успешно осуществляются несколько программ по переработке вторсырья.

Здесь мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из ПЭТ-тары производят измельченные хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, крупногабаритные отходы (древесные) - в стружку. Реализуется также программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса.

Также в 2020-м году планируется запуск производства евродров из крупногабаритного мусора, пакетов для мусора из переработанного материала и других направлений рециклинга отходов.

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, к 2024-му году в рамках нацпроекта "Экология" на мусоросортировку будет поступать сто процентов всех собранных на территории региона отходов.