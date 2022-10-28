28.10.2022
Три лучших спектакля покажут на Сахалине кукольники Челябинска
28.10.2022
Челябинские школьники сделали ангелов-хранителей для участников СВО
28.10.2022
В Магнитогорске на трамвае можно ездить ниже тарифа
28.10.2022
Навигатор сыграл злую шутку с супружеской парой из Башкирии
28.10.2022
У Театра «Омнибус» появился особый взгляд
28.10.2022
Кадыров: В результате артобстрела погибло 23 чеченских бойца и ранено 58
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
08.09.2022
На II тигрином саммите обменялись опытом и обсудили новые угрозы для амурского тигра
25.08.2022
Гектор помещен на карантин в реабилитационном центре «Утёс»
23.08.2022
Спасенный в Челябинске Гектор добрался до дома в Хабаровске и уже познакомился с тайгой
22.08.2022
Спасенный в Челябинске тигр Гектор отправился в реабилитационный центр в Хабаровск
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022