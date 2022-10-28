Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам

Раненый лебедь, который обитал с двумя сородичами на озере у деревни Кирса в Верхнеуральском районе (Челябинская область), передан на реабилитацию в фонд зоозащиты «Спаси меня». Сегодня президент фонда Карен Даллакян рассскажет о судьбе лебедя.

Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Напомним, девятого октября Мария поделилась опасениями за судьбу раненого лебедя в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».

«На озере (речке) у деревни Кирса плавают три лебедя. У одного взрослого лебедя нет крыла. Очень не хочется, чтоб при наступлении зимы погибла целая семья! Пока они попрошайничают у рыбаков, а когда будет лёд не известно, что с ними станет», - написала Мария. Сергей уточнил: «Это семья. Два белых - это родители тёмного. Птенец ещё не стал белым». Затем 24 октября Анатолий в группе выложил фото лебедя с перебитым крылом в доказательство, что птица все еще остается на озере и ей никто не помогает.

«В четверг вечером, 27 октября, охотинспектор по Верхнеуральскому району Министерства экологии Челябинской области передал на реабилитацию представителю фонда зоозащиты «Спаси меня» раненого лебедя, чьей судьбой были так обеспокоены местные жители», - сообщили в Минэкологии региона.

Жители обвиняли чиновников, что они не предпринимают никаких мер по спасению краснокнижных птиц. В ведомстве ответили, что специалисты предпринимали несколько попыток поимки лебедя, но сделать это без ущерба для птицы удалось лишь вчера. «Огромную помощь оказали егеря Верхнеуральского отделения Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области», - уточнили в министерстве.

Фото: Карен Даллакян

Раненого лебедя передали на реабилитацию в фонд зоозащиты «Спаси меня». «Раненого лебедя шипуна из Кирсы только что мы доставили в приют», - написал накануне в телеграм-канале президент фонда Карен Даллакян. Сегодня в 20 часов по московскому времени Карен на своем канале расскажет про лебедя.