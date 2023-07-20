Степной шмель залетел в горы Таганая

На Таганае (Миасс, Челябинская область) обнаружен редкий гость – степной шмель, вид, совсем не характерный для горнолесной местности. Скорее всего, визитёр залетел случайно из соседних, «ровных» регионов.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, степной шмель занесён в Красную книгу России как вид, численность которого сокращается. Главной причиной являются распашка и выпас скота в степях. Всё это разрушает гнёзда этих насекомых в земле.

Между прочим, шмелиный «дом» называется бомбидарием. И в нём есть свой трубач, он каждое утро выполняет одну и ту же задачу: громким гудением будит остальных обитателей.