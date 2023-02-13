13.02.2023
Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан
13.02.2023
В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне
13.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)
13.02.2023
Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны
13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
Сточные воды Челябинского авиапредприятия хлынули на участки садоводов
05.11.2022
Одним мифом меньше: садоводство названо прибыльным делом в Челябинской области
06.07.2022
Челябинец обвинил председателя СНТ в том, что он превратил свой участок в «резиновый»
09.06.2022
Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков с большим комфортом
05.05.2022
Крупный ночной пожар в садовом товариществе Златоуста
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023