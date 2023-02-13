Сточные воды Челябинского авиапредприятия хлынули на участки садоводов

Сточные воды АО «Челябинское авиапредприятие» загрязнили земельные участки садоводов СНТ «Аэропорт» в областном центре.

Данный факт выявили сотрудники министерства экологии региона при проведении совместной с транспортной прокуратурой Челябинска внеплановой проверки предприятия.

Проверяющие в ходе контрольно-надзорных мероприятий установили, что в садоводческом товариществе «Аэропорт» произошел слив сточных вод с очистных сооружений, эксплуатируемых Челябинским авиапредприятием. Пострадали земельные участки, находящиеся в непосредственной близости от места сброса.

«Кроме того, АО «Челябинское авиапредприятие» допустило складирование отходов на почве», - констатировали в министерстве экологии региона, добавив, что информация о случившемся направлена в Челябинскую транспортную прокуратуру для принятия мер реагирования.

Нарушителям грозит административная ответственность в соответствии с частью первой статьи 8.2 КоАП РФ. Для должностных лиц это штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.