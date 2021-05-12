Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны

Челябинский областной суд отказался признать недействительным решение депутатов Законодательного собрания по границам Челябинского бора, принятое десять лет назад.

Напомним, председатель Челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков обратился с иском к депутатам Законодательного Собрания Челябинской области с требованием вернуть границы памятника природы, Челябинского городского бора, и его охранной зоны к значениям 2011 года.

В настоящий момент площадь Челябинского бора, по сравнению с 2011 годом, сократилась на 49 гектар - с 1179 гектар до 1130 гектар, а зона охраны памятника природы уменьшилась практически на 95% - с 233,48 до 14,79 гектара.

Накануне, 11 мая, Челябинский областной суд рассмотрел иск о признании недействительным и противоречащим действующему законодательству постановление Законодательного собрания Челябинской области от 23 июня 2011 года № 461 «О внесении изменений в постановление Законодательного собрания Челябинской области «Об установлении границ, охранных зон памятников природы Челябинской области - Челябинского (городского) и Каштакского боров» и о признании недействительным и противоречащим действующему законодательству постановление Законодательного собрания Челябинской области от 29 сентября 2011 года № 610.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда, Челябинский областной суд принял решение прекратить производство по административному делу по иску Ярослава Щербакова.

«Такое решение было принято в связи с тем, что данные нормативные акты уже оспаривались в 2012 году: тогда Челябинский областной суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований, а определением Верховного Суда РФ решение было оставлено без изменения», - объяснили агентству в пресс-службе Челябинского областного суда.

Истец Ярослав Щербаков намерен обжаловать данное решение суда. «Буду обжаловать в Второй апелляционный суд (Санкт-Петербург), считаю данное решение нарушающим мое право на судебную защиту», - пояснил агентству «Урал-пресс-информ» Ярослав Щербаков. Определение Челябинского областного суда о прекращении дела по границам бора будет обжаловано в установленный законом срок (15 дней).

Напомним, в декабре 2019 года Законодательное собрание приняло еще одно постановление об изменении границ Челябинского бора (для строительства хирургического корпуса детской областной больницы). Это решение также оспаривается в суде.

В апреле 2021 года председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш на заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» предложил установить единые для всех регионов правила изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ).