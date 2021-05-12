12.05.2021
В Трехгорном после вмешательства прокуратуры вывезли мусор из дворов
12.05.2021
В Копейске накрыт наркопритон
12.05.2021
Володин заявил о намерении разработать механизмы по ограничению использования пальмового масла
12.05.2021
Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
12.05.2021
В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра
12.05.2021
В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
02.04.2021
Виновных в складировании снега на территории челябинского бора поймают в апреле?
01.04.2021
Мякуш обратился к Совфеду за поддержкой в установлении границ Челябинского бора
18.03.2021
ЗСО обжаловало решение по границам Челябинского бора
16.03.2021
Участники соцопроса против высоток возле Челябинского бора, а власти нарушений не увидели
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021