Мякуш обратился к Совфеду за поддержкой в установлении границ Челябинского бора

Челябинская область предлагает установить единые для всех регионов правила изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Необходимость этого шага он обосновал на примере Челябинского городского бора, изменение границ которого на региональном уровне привело к протестным акциям и судебным разборкам.

С такой инициативой выступил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта Российской Федерации».

Спикер рассказал, в настоящий момент регион сам принимает решение по изменению границ особо охраняемых природных территорий. «Но эти решения стали оспариваться в судах. И создают серьезные последствия», - отметил Мякуш и пояснил свои слова на примере Челябинского городского бора.

«Допустим, у нас в Челябинской области давно назрела необходимость в строительстве детского хирургического центра. Наиболее оптимально и эффективно его можно было бы разместить на территории детской больницы. Она находится на территории памятника природы «Челябинский городской бор», - поделился Владимир Мякуш. - В соответствии с региональным законодательством мы изменили границы бора, но судом это решение отменено по причине отсутствия заключения Минприроды России, которое, кстати, раньше не требовалось.

Решение об изменении границ ООПТ – городского бора - Законодательное собрание области приняло еще в декабре 2019 года. Решение о выделении федеральных средств на строительство также принято. Но общественники оспаривают постановление парламентариев в суде.

«В итоге строительство больницы заморожено, а у сотни маленьких пациентов времени на ожидание практически нет, - констатировал Мякуш и обратился к парламентариям. - Предлагаем закрепить в федеральном законе единые для всех регионов правила изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения».

СПРАВКА

Детский хирургический корпус в Челябинске планируется построить рядом с другими корпусами ЧОДКБ на территории, входящей в границы памятника природы - Челябинского городского бора.

Для реализации этого проекта депутаты Законодательного собрания региона 26 декабря 2019 года одобрили изменение границ Челябинского бора – они исключили из ООПТ участок площадью 4,2 гектара под строительство, но при этом присоединили участок более 50 гектаров.

В мае 2020 года Челябинский областной суд встал на сторону ЗСО и позднее пояснил свою позицию. Через несколько дней Челябинская гордума приняла решение по изменению зонирования земельного участка под строительство нового корпуса.

Экоактивисты и общественники обратились в суд. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал постановление ЗСО незаконным и отменил его.

Областные власти оспорили решение в Седьмом кассационном суде, который отправил дело на повторное рассмотрение. Второго февраля 2021 года Второй апелляционный суд, повторно рассмотрев жалобу, вновь отменил решение ЗСО как в части изъятия участка бора, так и в части присоединения.

Законодательное собрание подало кассационную жалобу на повторное решение Второго апелляционного суда. Рассмотрение назначено на 14 апреля.

А пока идут судебные разбирательства минстрой провел аукцион на проектирование детского хирургического корпуса. Сроки выполнения работ - четвертый квартал 2021 года.

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление правительства, в котором утверждены сроки строительства и объемы инвестиций.