Текслер дал срочное поручение главам в связи с жарой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение руководителям муниципалитетов в связи с установившейся в регионе аномально-жаркой погодой и порывистым ветром, которые привели к лесным пожарам. Главам поручено в срочном порядке еще раз отработать вопросы мобилизации при угрозе пожара.

Соответствующее поручение было дано главой региона на совещании в среду, 31 августа.

Как доложил начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко, 31 августа произошло пять лесных пожаров, которые локализованы. Наиболее сложная обстановка сложилась в Троицком м Варненском районах.

В селе Кумысном (Троицкий район) возник ландшафтный пожар, который угрожал населенному пункту и комбинату «Уральский». Благодаря своевременно принятым мерам пожар локализован, здания комбината не пострадали, огонь затронул четыре нежилых садовых дома.

Еще один пожар возник рядом с селом Варна. Огнем было охвачено семь строений, из них два жилых дома, в которых проживало семь человек и 1,5 гектара сухой растительности. Один из домов поврежден частично, второй дом сгорел полностью.

Сотрудникам МЧС удалось отбить угрозу другим строениям, не допустить его дальнейшего распространения по жилому сектору, уточнили в ведомстве. При попытке самостоятельного тушения пожара получил незначительные ожоги рук житель с. Варна.

Губернатор поручил главе Варненского района Константину Моисееву разобрать возникшую ситуацию поминутно, чтобы определить причины возгорания и еще раз проверить готовность всех сил и средств.

«Константин Юрьевич, даю поручение вам – переговорить с людьми. Еще раз обсудить с ними текущую ситуацию. Мы, безусловно, поможем с жильем. Вся необходимая помощь будет оказана», – подчеркнул Алексей Текслер.

Всем остальным главам поручено еще раз отработать вопросы мобилизации при угрозе пожара.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в отдельных районах Челябинской области с по третье сентября ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Во второй половине дня прогнозируется местами сильная жара (максимальная температура воздуха плюс 36 градусов и выше).

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).