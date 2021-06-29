29.06.2021
Более 25 тысяч деревьев высадили сотрудники РМК в рамках акции «Сад памяти»
29.06.2021
В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов
29.06.2021
В Челябинске мужчина избил дедушку за сделанное замечание
29.06.2021
В трех поселках Челябинской области в субботу ограничат электроснабжение
28.06.2021
Алексей Текслер нашел вариант решения проблемы с водой в Локомотивном
28.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 июня
Территорию «Зигальги» зачищают от капканов
20.04.2021
В нацпарке «Зигальга» встретили храброго лося
13.04.2021
В нацпарке «Зигальга» сняли на видео скачущих по снегу косуль
25.12.2020
В нацпарке «Зигальга» появятся дома на колёсах для путешественников
21.12.2020
В нацпарке «Зигальга» достраивают дом для гостей и охранников
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021