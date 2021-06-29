Территорию «Зигальги» зачищают от капканов

В Челябинской области продолжают зачищать от капканов территорию национального парка «Зигальга» (Катав-Ивановский район).

Как сообщает пресс-служба Зигальги, с одного из участков национального парка, который раньше был промысловым, изъяли два десятка ногозахватывающих капканов. Ловушки были не насторожены, они ждали своего часа.

В пресс-службе уточнили, что, по некоторым сведениям, в этой части парка установлены около сотни подобных устройств.

Ногозахватывающие капканы запрещены в России с 2013 года. Возможно, поэтому владельцы и поленились их забрать, предположили в нацпарке.