Только механическая очистка
Среда обитания
Сегодня, 11:28
Автор: 
Инна Шемаева

Управлением дорожного хозяйства города Челябинска совместно с АО «Южуралмост» и ГИБДД проработан вопрос оптимальной уборки городских дорог. Про реагенты, которые так возмущали горожан, можно забыть.

Согласно новым правилам, во время снегопада в Челябинске будет производится механическая очистка проезжей части улично-дорожной сети на всю ширину покрытия без применения противогололедных материалов при толщине снега на дорожном полотне в 2,5-3 сантиметра.

«При длительном снегопаде циклы механической очистки проезжей части осуществляются на каждые 5 сантиметров свежевыпавшего снега. По окончании очередного цикла механической уборки покрытия проезжей части выполняются работы по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

При этом подрядчику запрещено сваливать снег ближе пяти метров от пешеходных переходов и ближе 20 метров от остановок. Также его не должно быть на тротуарах и на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.

Кроме того, предельный срок вывоза снега на полигоны не должен превышать пяти дней при снегопаде до шести сантиметров и девяти дней при уровне осадков до 10 сантиметров.

В случае крайне необходимости будет производится обработка опасных участков улично-дорожной сети противогололедными материалами в количестве 30 граммов на квадратный метр, после чего должна быть произведена механическая очистка проезжей части от реагентов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», у компании «Южуралмост», которая сегодня отвечает за уборку улиц Челябинска и использует в своей работе реагенты, заканчивается трехгодичный контракт. Новые подрядчики не будут использовать в своей работе химические компоненты, которые раздражают горожан. От песко-соляной смеси на дорогах областного центра решено отказаться. Уже сформировано восемь контрактов на содержание и уборку городских дорог. В них прописана уборка улиц, внутриквартальных территорий, остановок и тротуаров. Самый большой контракт, включающий в себя уборку магистралей, будет стоить один миллиард рублей. В новых договорах установлены жесткие требования к подрядчикам.

Напомним, использование реагентов вызывало постоянное негодование челябинцев. На дорогах постоянно образовалась грязная снежная каша. У одних автомобилистов из-за соли облезали номерные знаки, у других – пузырилось хромированное покрытие отдельных деталей, у третьих – образовался зеленоватый налет. У пешеходов от реагентов портилась обувь.

Автор: 
Инна Шемаева
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