04.05.2023
Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет
04.05.2023
Торопитесь увидеть: в Челябинске зацвела сакура
04.05.2023
«Фуня» в Молодёжном: театр расскажет добрую историю крокодилицы-мечтательницы
04.05.2023
Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая
03.05.2023
В Челябинске благодаря совместным играм и общению с животными особые дети учатся дружить со сверстниками
03.05.2023
На участке М-5 в районе Миасса организовано реверсивное движение
Торопитесь увидеть: в Челябинске зацвела сакура
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
10.01.2023
В Челябинске из-за мороза закрыты катки в парках
09.01.2023
В Челябинске из-за мороза закрыты катки в двух парках
17.05.2022
Челябинцы любуются цветущей сакурой в горсаду имени Пушкина
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023