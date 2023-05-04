Торопитесь увидеть: в Челябинске зацвела сакура

В челябинском горсаду имени Пушкина зацвела сакура.

Управление культуры призывает жителей южноуральской столицы поторопиться, чтобы успеть сделать уникальные кадры: декоративная вишня цветет всего пять дней, а затем нежно-розовые лепестки сакуры начнут облетать.

За японской вишней в Челябинске особенно тщательно ухаживают, чтобы она жила долго и счастливо в суровом уральском климате.

В управлении культуры города также напоминают, что увидеть цветение сакуры можно лишь в четырех городах России, включая столицу Южного Урала.

В Москве восточное дерево цветет в Японском саду, в Бирюлёвском дендропарке, Аптекарском огороде, у главного здания МГУ.

В Санкт-Петербурге полюбоваться сакурой можно в Ботаническом саду Петра Великого, саду Дружбы и саду Смольного.

Также сакура цветет в Сочинском дендрарии. Там она радует глаз туристов и местных жителей уже около полувека.