Троицкие власти ответили на критику Народного фронта по поводу снежных куч

Народный фронт в Челябинской области сегодня, девятого марта, обрушил очередную порцию критики на администрацию Троицка, заявив о нарушении дорожного контракта стоимостью 24 миллиона рублей.

Пост в группах президентского движения в социальных сетях имеет громкое название «Снежные кучи из миллионов». Суть недовольства общественников, проинспектировавших троицкие дороги, в том, что муниципалитет утопает в снеге.

«Местные чиновники уверяют, 24 миллиона рублей, выделенные по контракту на уборку и содержание дорог, - слишком мало. Снежные завалы повсюду, в том числе и на главной площади города. Высота куч достигает трех метров, а в ширину – в несколько раз больше. Мы ознакомились с контрактом на содержание дорог в Троицке в 2023 году и выяснили: его стоимость составляет 24 миллиона рублей, а в перечень работ входит и вывоз снега – не позднее, чем через пять дней после очистки дорог», - рассказали в челябинском региональном отделении Народного фронта.

Общественники процитировали чиновников Троицка, уверяющих, по их словам, что, так как 24 миллиона рублей – слишком маленькая сумма, на уборке снега приходится экономить: копить снег всю зиму, а вывозить - весной.

«Убирать площадь и вовсе нет необходимости – детям нравится играть на снежных кучах», - иронично заметили в Народном фронте, выразив уверенность в том, что здесь налицо прямое нарушение дорожного контракта, и по причине возникших подозрений обратившись в прокуратуру с просьбой проверить, законно ли бездействие подрядчика и заказчика.

Жители Челябинской области в группе Народного фронта в ВКонтакте начали возмущаться сложившейся в муниципалитете (и в регионе в целом) ситуацией: то кучи, то открытые люки, то собаки… Один из участников обсуждения ехидно заметил, что администрации Троицка «остается только детский митинг устроить в защиту куч Виноградова».

Однако в мэрии с критикой в свой адрес в данном случае не согласны. Вот какой комментарий троицких властей по снежной теме получило агентство «Урал-пресс-информ».

«При более внимательном рассмотрении документов на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок либо при уточнении информации у представителя администрации города Троицка сотрудники ОНФ Челябинской области смогли бы увидеть, что муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на сумму 24 миллионов рублей включает в себя четыре раздела. Это зимнее содержание (12 миллионов), ремонт асфальтобетонного покрытия (пять миллионов), содержание ливневых канализаций (три миллиона), исправление профиля грунтовых дорог (четыре миллиона). То есть на зимнюю уборку города от снега выделено только 12 миллионов рублей», - резюмировали в мэрии.

Также в администрации Троицка сообщили, что дороги и тротуары города очищались от снега в соответствии с объемами, указанными в контракте.

«Так, был вывезен снег с улиц Климова, Гагарина, Неплюева, Подгорная, Крестьянская, Веденеева и других. Вывоз снега подрядчик осуществляет в соответствии с объемами, указанными в контракте. Мы уже неоднократно сообщали, что в этом году осадков выпало значительно больше, чем в прошлом. Поэтому глава Троицка Александр Виноградов принял решение о дополнительном перераспределении средств с иных работ, чтобы увеличить объемы на зимнее содержание, в том числе на вывоз снега с участков улично-дорожной сети, которые могут быть подвергнуты подтоплению», - рассказали в мэрии.

Что касается снега на центральной площади муниципалитета, то здесь снег действительно был собран и оставлен специально для игр детей в зимнее время, отметили в троицкой администрации.

«Учащиеся детской школы искусств №1 и ребята из близлежащих домов с удовольствием катались зимой на ледянках и ватрушках, играли в «Царя горы» (своеобразная зимняя геопластика). На площади города прочищены пешеходные дорожки, по которым свободно можно передвигаться. Снег с площади будет вывозиться на дополнительно перераспределенные средства. Учитывая значительное количество снега на этом общественном пространстве, в приоритет были поставлены улицы города, в том числе в индивидуальном жилом секторе, чтобы исключить жалобы населения в части того, что вывезенный снег с площади перекрыл бы большую часть объемов по контракту», - пояснили в администрации Троицка, добавив, что всегда внимательно относятся к конструктивной критике Народного фронта, но в данном случае с сожалением констатируют, что опубликованная общественниками информация о невывозе снега за 24 миллиона некорректна. - Есть объективные вещи, на которые нельзя не обращать внимание».

При этом в администрации Троицка сообщили, что в дальнейшем будут стараться предусматривать больше средств на уборку улично-дорожной сети города.