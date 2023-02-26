Тропы нацпарка «Таганай» стали доступнее для маломобильных туристов

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) запустили специальный транспорт для маломобильных туристов и теперь они смогут с комфортом добраться до достопримечательностей НП.

Походы для туристов с инвалидностью планируют организовывать партнёры Таганая из Миасса.

«Пробная поездка по просторам «Таганая» прошла успешно: двухместный электроскутер без труда преодолел путь от смотровой площадки «Тещин язык» и обратно», - рассказали в пресс-служба нацпарка.

Комфортность тропы нацпарка для путешествий на транспорте подтвердил проехавший по ней турист Алексей Рогозников. ДЦП осложняет ему самостоятельное передвижение, но не мешает жить полной жизнью. А спецтранспорт поможет расширить границы.

Алексей и его друзья по Клубу намерены отправиться в походы в национальный парк с наступлением тепла.