26.02.2023
В одном из домов Челябинска обнаружили ртуть в дверном проеме одной из квартир
26.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля (18+)
25.02.2023
ЕДДС призвала челябинцев остерегаться сосулек
25.02.2023
Челябинский зоопарк прощается с дальневосточным леопардом Филиппом
24.02.2023
На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель
24.02.2023
Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов
Тропы нацпарка «Таганай» стали доступнее для маломобильных туристов
24.02.2023
Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
21.02.2023
На Таганае создают место экологических встреч
23.01.2023
Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей
23.01.2023
«Таганай» начал «перепись» хвостатых и крылатых жителей
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023