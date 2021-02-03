Туристы из Москвы незаконно нарубили дров на Таганае

В Челябинской области в нацпарке Таганай группа туристов из Москвы нарубила дров и разожгла костер на поляне у Откликного гребня – в месте, не предназначенном для ночлега.

Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.



Госинспекторы дважды встречали семерых туристов из Москвы и столько же раз предупреждали их, что расположиться на ночлег можно только в приютах и на специально оборудованных стоянках. Поляна у Откликного в этот список не входит.



«Гости заверили: они знают правила посещения национального парка и следуют до Заячьей поляны, где и встанут лагерем. Хотя добраться туда они бы точно не успели, - рассказал заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин. - Позже наши инспекторы вернулись к Откликному гребню и нашли там развернутые палатки и костер. У нарушителей изъяли топор и ножовку и составили два протокола: за незаконную стоянку и порубку».



Туристы планировали находиться на Таганае пять дней, но после составления в отношении них протоколов, решили вернуться домой.



В январе этого года охранники «Таганая» уже составили 12 протоколов. Это на семь больше, чем за первый месяц прошлого года. В основном фиксируются такие нарушения, как заезд в парк на транспорте и нахождение там без разрешения.

Фото: телеграм-канал Таганай News