Минэкологии: Медвежонку, которого видели на базах отдыха под Магнитогорском, ничего не угрожает

Медвежонку, который в минувшие выходные заглядывал к отдыхающим под Магнитогорском (Челябинская область) и в Башкортостане, ничего не угрожает. В минэкологии заверяют, что зверя никто не собирается отстреливать за непрошенный визит к отдыхающим и чрезмерное любопытство.

Напомним, в выходные медведь-подросток смело прогуливался на базах отдыха на озере Банное (Магнитогорский городской округ, Челябинская область) и в курортной зоне озера Якты-Куль (Башкортостан). Это вызвало у одних людей беспокойство за безопасность отдыхающих, особенно детей, у других – тревогу за косолапого.

В социальных сетях появилась даже информация о том, что из-за жалоб некоторых туристов на присутствие рядом с ними дикого зверя была выдана лицензия на отстрел животного, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало.

«По словам специалистов, медвежонку примерно два года, он вышел к людям в поисках пищи, нашел дыру в заборе и отправился на площадку, где складировали мусор. После этого он направился в сторону болот в направлении деревни Кусимово, а потом, вероятно, ушел в горы», - рассказали в Минэкологии Башкортостана.

На место, где видели медвежонка, выехали 10 инспекторов министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. Они патрулируют территорию.

О ситуации стало также известно челябинским зоозащитникам фонда «Спаси меня», которые совместно со специалистами министерства экологии Челябинской области активно подключились к поиску возможного выхода из сложившейся ситуации, рассказали в ведомстве.

«Об отстреле животного не может быть и речи, вообще это крайняя мера, которая применяется только если зверь представляет опасность для людей. Животное планируется отловить и выпустить в дикую природу, - сообщили в минэкологии Башкортостана. - Если выяснится, что медведь уже прикормлен людьми, а значит будет вновь выходить в населенные пункты, его передадут в зоопарк».

Министерство экологии Челябинской области, со своей стороны, в случае возникновения необходимости, готово оказать помощь коллегам в поисках необычного гостя. «Минэкологии Башкортостана сообщает, что ситуация находится под контролем и никаких дополнительных действий со стороны нашего региона не требуется», - сообщили в минэкологии Южного Урала.