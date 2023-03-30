Участники боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно

Ветераны, участники и инвалиды боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно – в перечне льготных категорий гостей учреждения появилась новая группа.

Также изменились условия посещения зоопарка для многодетных семей:

«Многодетные семьи по-прежнему имеют право на бесплатное посещение один раз в месяц в любой день. Ранее льгота распространялась только на семьи с детьми младше 18 лет, теперь льготой могут воспользоваться многодетные семьи с детьми-студентами очной формы обучения не старше 23 лет», - отмечают в Челябинском зоопарке.

В учреждении обращают внимание жителей и гостей столицы Южного Урала, что теперь студенческие и пенсионные билеты возможно купить только оффлайн - в кассах зоопарка.

Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для подтверждения права на льготу, а также с полным списком льготных категорий можно на сайте учреждения.