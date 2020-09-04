Ученые определили точный возраст уникальной и очень старой лиственницы в Карагайском бору

В Карагайском бору Челябинской области растет уникальное дерево – лиственница, возраст которой, как оказалось, составляет 354 года.

Сколько лет величественной красавице, узнали эксперты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». Сертифицированные специалисты по уходу за деревьями European Tree Worker посетили Южный Урал в рамках всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы», чтобы обследовать уникальную лиственницу.

Дерево является туристической достопримечательностью Карагайского бора. Местные жители уверены, что, прикоснувшись к нему, можно получить заряд положительной энергии.

«Обычно рядом люди просто фотографируются с деревом, но экскурсоводы придумывают разные истории и ритуалы про него. Благодаря этому некоторые стали считать, что если обнять дерево, то зарядишься от него положительной энергией», - рассказывают экскурсоводы.

Лиственница растет у дороги на полпути между домом отдыха «Строитель» и профилакторием «Карагайский бор». С некоторых пор гиды приводят отдыхающих полюбоваться деревом (местные пансионаты и дома отдыха стали включать дерево-долгожитель в экскурсионные маршруты). Без преувеличения, лиственница стала новой природной достопримечательностью региона.

Специалистам об этой лиственнице известно давно. Это самое старое дерево в бору. Лесники определили его примерный возраст по годовым кольцам деревьев сопоставимой толщины; у основания длина окружности ствола составляет шесть метров (около 1,9 метра в диаметре).

При содействии главного управления лесами Челябинской области, дерево прошло полную визуальную и инструментальную диагностику. Эксперты замерили основные параметры лиственницы. Ее высота составляет 34 метра, а диаметр ствола - 128 сантиметров.

Были уточнены координаты произрастания, а с помощью уникального прибора «Резистограф» удалось заглянуть внутрь дерева (в буквальном смысле) и проверить его на наличие скрытых стволовых гнилей.

В соответствии с регламентом всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы», отобранные с помощью приростного бурава Пресслера образцы древесины (керны) были отправлены в дендрохронологическую лабораторию Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» для определения точного возраста дерева. В результате исследований удалось выяснить возраст природного раритета.

Полный отчет о состоянии дерева с рекомендациями по уходу за ним будет передан руководству региона на торжественной церемонии открытия дерева – памятника живой природы, которую смогут посетить все желающие, а также опубликован на сайте программы.

СПРАВКА

Лиственница занесена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под № 402. Имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».

Произрастает по адресу: Челябинская область, Карагайское участковое лесничество, квартал 42. Состояние удовлетворительное.