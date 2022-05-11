В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями

В ближайшие дни на территории Челябинской области ожидается умеренно теплая погода с кратковременными дождями, что снизит напряженность пожароопасной ситуации на Урале. Атмосферное давление будет ниже нормы.

«В ближайшие пять-семь дней ожидается умеренно теплая погода, будут перепадать кратковременные дожди, что постепенно ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале», - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, 12-13 мая прогнозируют днем плюс 13-19 градусов, с 14 по 18 мая будет чуть теплее – плюс 15-20 градусов.

Ветер в четверг и пятницу будет 5-10 метров в секунду, в выходные он немного стихнет и сменит направление с южного на западное. Шлейфы сибирских пожаров на время перестанут распространяться на Урал.

Атмосферное давление с 12 по 17 мая будет ниже нормы на 5-10 единиц. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы, а также может появиться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.