В Челябинск пришел долгожданный дождь. Вместе на город налетел ураганный ветер, град и гроза.

Жители АМЗ, Советского района рассказывают, что в окнах квартир квартирах ходят ходуном стекла, межкомнатные двери громыхают, в вентиляции задумает ветрище, подоконники залило водой.

Правда, в некоторых районах областного центра всего этого нет и в помине.

В ГУ МЧС предупреждают жителей области, в ближайший час и до конца суток 16 июня, ночью и днем 17 июня, ночью 18 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град местами крупный.

Вероятно шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунд и более. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - советуют южноуральцам.