В Челябинске для очистки реки Миасс привлекли дополнительную технику

В Челябинске сегодня, девятого августа, для более эффективной очистки реки Миасс от мусора и растительности привлекли дополнительную технику.

Специалисты подведомственного министерству экологии региона Центра экологического мониторинга приняли такое решение в связи с повышением уровня водоема, вызванным затяжными дождями, и, как следствие, увеличением нагрузки на технику, работающую в плановом режиме.

В минэкологии Челябинской области напомнили, что очистка Миасса от водной растительности началась 16 июня сразу на нескольких участках.

На участке от Свердловского моста до моста по улице Красной около ТРК «Мегаполис» реку чистят две самоходные многофункциональные машины «Портум», у каждой из которых есть понтоны и гусеницы, что дает им возможность передвигаться как по суше, так и по воде, в болотистой местности.

Дополнительное оборудование – навеска в виде косилок и граблей-коллекторов – позволяет скашивать подводную и надводную растительность, собирать ее наряду с другим мусором.

Собранные водоросли выгружаются на берег, откуда их по мере накопления забирает организация, имеющая соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

На соседних участках реки Миасс силами подрядчика проводятся аналогичные работы.