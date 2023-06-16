В центре Челябинска началась очистка Миасса

В центре Челябинска сегодня, 16 июня, по окончании нерестового периода начались работы по очистке реки Миасс.

Работы с использованием нескольких видов техники ведутся сразу на нескольких участках. От Свердловского моста до моста по улице Красной около ТРК «Мегаполис» работают две самоходные многофункциональные машины «Портум», у каждой из которых есть понтоны и гусеницы, что дает возможность им передвигаться как по суше, так и по воде, в болотистой местности.

Дополнительное оборудование – навеска в виде косилок и граблей-коллекторов – позволяет скашивать подводную и надводную растительность, собирать ее наряду с другим мусором.

Собранные водоросли выгружаются на берег, откуда их по мере накопления будет забирать организация, у которой есть соответствующая лицензия на данный вид деятельности. Работы ведутся специалистами Центра экологического мониторинга Челябинской области – подведомственного учреждения министерства экологии региона.

Во время нерестового периода и запрета на работы непосредственно в водоеме сотрудниками ЦЭМа была проведена очистка от бытового и наплавного мусора прибрежной территории и водной глади реки Миасс в данном районе.

Силами подрядчика на соседнем участке (возле недостроенного конгресс-холла) работа по срезке и сбору водной растительности также выполняется при помощи многофункциональной машины, которая скашивает и вывозит водоросли на берег.

Как сообщили в пресс-службе минэкологии Челябинской области, в ближайшее время общее количество единиц техники, задействованной в очистке реки Миасс, достигнет шести. Так как рост водорослей происходит достаточно активно (около пяти сантиметров в сутки), работы будут вестись в ежедневном режиме.

«Мероприятия по очистке реки Миасс проводятся по поручению главы региона Алексея Текслера, а также в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Техника поступила к нам в прошлом году и уже показала себя на очень хорошем уровне. Уверен, со всеми поставленными задачами мы справимся», – отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В прошлом году специалисты Центра экологического мониторинга и подрядной организации провели очистку акватории реки Миасс в центральной части Челябинска на участке реки от моста по Свердловскому проспекту до строительной площадки конгресс-холла «Крылья» на площади почти в 21 гектар, в этом году будет задействована территория почти в 42 гектара.

«В целом чистка реки будет идти до конца октября текущего года», – рассказал начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга» Владислав Коробкин.